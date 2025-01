The End of the Sun, le jeu d'aventure slave, sort aujourd'hui

Publié le Mercredi 29 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Slave to you

The End of the Sun est un jeu d'aventure inspiré des légendes slaves. Il sort ce soir (18h) sur PC, via Steam, Gog et Epic Games Store. Il est développé par The End of the Sun Team, parce que parfois, on n'a pas d'idée pour trouver un nom de studio.Ce jeu en vue subjective promet une narration forte et vous plongera dans les croyances, légendes slaves et vous enverra en rencontrer les créatures mythiques.Vous allez incarner un tisonneur, un sorcier capable de voyager dans le temps et à travers les dimensions. Vous êtes à la poursuite d'un mystérieux individu...Vous pourrez manipuler le temps, aller de saison en saison pour trouver les réponses à vos questions et les solutions des énigmes qui se présenteront à vous.