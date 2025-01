Publié le Mardi 28 janvier 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Tu aimes les jupettes ?

Des types en jupettes et en sandalettes, de la forêt, des montagnes, un camp, un Minotaure, une Hydre, des Dieux... il en faut peu pour s'amuser...Roman Triumph: Survival City Builder, comme son nom l'indique, est un city-builder. Un jeu dans lequel vous allez créer votre ville romaine. Vous devrez en gérer les ressources, faire en sorte que vos habitants soient heureux, mais aussi avoir de bonnes relations avec les Dieux. Il faudra aussi faire avec les monstres mythologiques et les attaques d'ennemis.Au fil de la progression de votre cité, vous développerez de nouvelles technologies, de nouvelles armes, de nouveaux bâtiments... Il existe plus de 60 bâtiments à débloquer au final.Le jeu sortira cette année sur PC, sur Steam