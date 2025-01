Monster Hunter Now ouvre les festivités du Nouvel An Lunaire 2025 !

Publié le Mardi 28 janvier 2025 à 10:30:00 par Inès Pouille

C'est tous les ans l'année du dragon

Monster Hunter Now lance les festivités du Nouvel An lunaire 2025 !Disponible depuis 9h ce 27 janvier, il durera jusqu'au 2 février à 23h59.Au programme, des apparitions massives de monstres rares de manière limitée, de nouvelles armes, et des médailles exclusives à ne pas rater.Les apparitions de Rathian d'Or, de Rathian Sakura et de Banbaro montent en flèche !Cette belle aubaine vous permettra de récolter de précieux matériaux afin d'améliorer, d'une part, les armes exclusives de l'événement de l'année dernière, de retour durant cet événement (Marteau du dragon chanceux, Éventails du dragon faste, Masque du dragon dansant), et de l'autre, de crafter les nouveaux équipements de 2025, comme le nouveau Fusarbalète léger dragon !Comme d'habitude, cet événement s'accompagne de quêtes à durée limitée, et de Chassathons incluant les monstres du moment en pleine recrudescence. Celles-ci vous permettront d'obtenir des tickets spéciaux ainsi que des matériaux rares nécessaires pour forger les équipements de l'événement.N'oubliez pas que, comme pour l'événement précédent des Quêtes de feu, ces pics d'apparition de monstres de type feu a pour but de préparer l'arrivée du Kirin dans les Interceptions de Dragon ancien à partir du 1er février !Bonne chasse à tous !