The First Berserker: Khazan, une nouvelle vidéo et une démo

Publié le Mardi 28 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Testez avant d'acheter

The First Berserker: Khazan est toujours prévu pour le 27 mars prochain. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo gratuite est d'ores et déjà disponible pour ces trois plateformes, si vous voulez tâter du jeu avant sa sortie.Signé de l'éditeur japonais NEXON et le studio de développement coréen Neople, The First Berserker: Khazan est un jeu d'action/aventure dans lequel vous allez incarner Khazan, le grand général de l'Empire Pell Los, qui a vaincu la mort et entreprend de révéler les incidents qui ont conduit à sa chute et de se venger de ses ennemis.Une nouvelle vidéo a été dévoilée pour ce jeu qui se présente comme un jeu "hardcore". Autrement dit, à la difficulté exacerbée.