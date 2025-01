Les jeux vidéo connus pour avoir la meilleure histoire

Publié le Mardi 28 janvier 2025 à 09:29:59 par (Exterieur)

The Walking Dead: No Man's Land

Red Dead Redemption

Vous avez probablement déjà joué à plein de genres de jeux différents. Les FPS, jeux de plateforme, de logique, d’horreur, de gestion, de simulation de vie… La liste semble infinie ! Chaque genre a son lot de grands fans à la recherche des meilleurs graphismes, des meilleures mécaniques ou la possibilité de personnaliser leur monde et leurs personnages. Une grande catégorie de fans de jeux vidéo recherche autre chose. Beaucoup trouvent un aspect réconfortant dans les histoires riches et pleines de rebondissements. On ne vous apprend rien. Les jeux vidéo ont évolué, les attentes des joueurs également !C’est LE jeu de rôle tactique où vous pouvez passer vos nerfs sur des hordes de zombies. Ce jeu développé par Deca Games reprend les codes de la série qui cartonne depuis sa sortie et qui a fait sensation dès 2010. Son point fort, c’est que le joueur doit monter son équipe parfaite pour avancer et compter sur des alliances complexes pour réussir à se défaire des morts-vivants un peu trop collants.Riche en choix et en possibilités de gestion, ce jeu est idéal pour se replonger dans l’histoire complexe de la série télévisée que nous connaissons tous. Les fans de jeux de casino en ligne y trouveront également leur bonheur. La franchise propose plusieurs adaptations passionnantes !Parmi elles, on retrouve The Walking Dead et Cash Collect : The Walking Dead, développés par Playtech. Ces jeux mettent en avant les éléments clés de l’univers de la série. Ils offrent une expérience unique, combinant l’atmosphère intense de The Walking Dead avec le plaisir de jeu casino . Ainsi, ils parviennent à séduire à la fois les fans de la série et les amateurs de gaming.On ne prend pas de risque à le considérer comme l’un des meilleurs jeux jamais sortis en termes de richesse d’histoire. Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2 sont les œuvres d’art de Rockstar Games. C’est vrai que c’est le studio connu pour ses jeux à succès, comme la série Grand Theft Auto. Dans Red Dead, le joueur est immergé dans le monde du western américain du début des années 1900. John Marston (le personnage principal) est un ancien bandit qui doit maintenant se débarrasser de ses anciens « collègues » de gang en les traquant et les arrêtant.Entre règlements de compte, coups bas et retournements de situation, c’est un jeu qui a conquis les fans comme la critique et qui est jugé comme une perle rare dans le monde vaste des jeux vidéo. Appel aux fans de cowboys , de l’Amérique du 20e siècle et des jeux d’aventure qui débordent d’action et aux scénarios à s’en retourner le cerveau ! Ces deux titres sont à ajouter à votre collection au plus vite !Les titans du jeu vidéo, comme Rockstar, EA, et Ubisoft peuvent largement mettre les moyens dans des jeux qui auront l’effet d’une bombe dans le gaming, mais il ne faut pas oublier qu’ils ne sont pas les seuls à proposer des titres à succès ! Les jeux indés, ne les laissons pas de côté ! En effet, de nombreux titres ont vu le jour et ont connu un succès bien au-delà des espérances des développeurs.Stardew Valley est l’exemple parfait du jeu indé qui peut se frotter aux gros studios ! Il est dans le cœur des joueurs grâce au niveau de détail que le développeur a mis dans chacun des personnages du jeu. Ça lui donne de la vie, et les joueurs ne s’ennuient pas. Plus les années passent, plus les jeux qui sortent sont ambitieux et explorent des thématiques qui n’ont pas ou peu été vues dans l’industrie du jeu vidéo.