Slime Heroes : un souls-like à base de slime...

Publié le Mardi 28 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui fait blob

Présenté comme un "souls-like" mâtiné de jeu d'action-aventure 3D, Slime Heroes débarque sur PC et Xbox le 13 février prochain. Le jeu est développé par Pancake Games et édité par Whitethorn Games.Après avoir customisé votre propre slime, vous allez partir à l'aventure et combattre de nombreux ennemis et des boss monstrueux. Le jeu est jouable en coop, à deux.Il faudra récupérer des gemmes pour améliorer vos performances et vos compétences, dans l'espoir de battre des ennemis toujours plus balèses.6 régions, chacune avec leur biome, vous attendent.