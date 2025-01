SkyVerse : découvrez le nouveau RPG cubique

Publié le Mardi 28 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ras le cube ?

SkyVerse est dévelopé par Enjoy Studio et édité par Bohemia Interactive. ll sortira cette année, si tout va bien, sur PC, via Steam . Notez qu'un Kickstarter devrait être prochainement lancé pour financer la fin du développement.Ce RPG bac à sable en vue subjective se déroule dans un monde ouvert en voxel généré procéduralement. Le monde est composé d’îles flottantes où vous aurez votre lot de combats, de possibilités d’artisanats et où les environnements sont entièrement destructibles. En mode solo ou en coopération, les joueurs pourront partir à l’aventure à bord de leur vaisseau volant. Chaque capitaine pourra créer son propre vaisseau.La nouvelle vidéo présentée ci-dessous dévoile les mécaniques de combat, présentant différentes armes, la stratégie à employer, la gestion de l'endurance, les combos, les attaques lourdes...Plus de 10 minutes de carnet de développeurs pour tout savoir sur les combats du jeu, donc.