Rise of the Ronin arrive sur PC le 11 mars 2025

Publié le Mardi 28 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Vacances nippones

Sorti en début d'année dernière sur PS5, le jeu Rise of the Ronin débarquera sur PC le 11 mars. Il est signé Koei Tecmo et vous entraîne dans la seconde moitié du XIXe siècle, quand le Japon mit fin au shogunat Tokugawa et rompit sa politique isolationniste, sous la pression des puissances extérieures, notamment les Etats-Unis.Cette période, qui marque la fin de l’époque Edo et le début de l’ère Meiji, fut quelque peu troublée... c'est le moins que l'on puisse dire.Vous allez incarner une lame. Orpheline, vous avez été, avec votre sœur ou frère (peu importe si elle est réellement votre sœur ou frère, selon le sexe choisi) recueillie pour devenir une « lame jumelle ». Elles vont par deux, elles tuent telles des ninjas, mais en plus efficaces parce qu’un lien indéfectible les unit.La version PC sera compatible avec les écrans larges, gèrera la résolution 8K, le 120 fps, l'audio 3D, l'AMD Fidelity FX Super Resolution et le NVIDIA DLSS et Reflex.Nous avions testé le jeu, à l'époque de sa sortie PS5. Retrouvez notre test ici