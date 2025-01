RailGods of Hysterra, le jeu de survie à la Lovecraft dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Mardi 28 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

RailGods of Hysterra est un jeu développé par Troglobytes Games et édité par Digital Vortex Entertainment qui sortira sur PC et PS5. Il est attendu pour cette année, sans plus de précision. Une démo devrait être proposée sur PC, le 10 février prochain. On aura l'occasion de vous en reparler.Inspiré des mythes de Cthulhu, l'oeuvre de Lovecraft, RailGods of Hysterra va vous envoyer dans des décors cauchemardesques créés de manière aléatoire. Vous devrez survivre face aux horreurs qui pullulent. Grâce à des armes et des sorts magiques, vous devrez non seulement combattre, mais aussi récupérer des outils pour construire votre base et l'améliorer au fil du temps.Une nouvele vidéo a été diffusée. Elle vous présente grossièrement le fonctionnement du jeu.