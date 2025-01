Midnight Special, un jeu d'horreur point'n click en pixel art

Publié le Mardi 28 janvier 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Retrorreur

Midnight Special est un jeu développé par Scared Stupid et édité par Yahaha Studios. Il s'agit d'un jeu d'aventure, à l'ancienne, façon point'n click. Les graphismes sont en pixel art, inspirés des jeux du même genre, sortis durant les années 90.Il s'agit d'un jeu d'horreur dans lequel vous allez incarner Sarah, une baby-sitter qui doit veiller sur Jon et Eli Boyd, deux enfants, dans leur manoir...Bien entendu, ça va partir en vrille...Le jeu sort prochainement en accès anticipé. Une démo est d'ores et déjà disponible sur PC, via Steam