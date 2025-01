Orcs Must Die! Deathtrap est sorti

Publié le Mercredi 29 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un dernier vert pour la route ?

Incarnez l'un des 6 Mages de Guerre différents, chacun avec des capacités et un style de jeu qui lui sont propres, dans ce mélange de roguelite et de Tower Defense jouable jusqu'à 4 en coop.Orcs Must Die! Deathtrap vient de sortir sur PC et Xbox Series X/S .Il faudra, comme d'habitude, défoncer des orcs. Pour ce faire, vous devrez améliorer, au fil de votre progression, vos capacités, votre équipement et vos pièges. Il faudra aussi utiliser l’environnement tout en mettant les conditions météorologiques ainsi que l’heure de la journée de votre côté pour pouvoir espérer repousser les hordes les plus tenaces.A découvrir en vidéo avec la 5e de Beethoven, version rock.