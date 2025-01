Kingdom Come: Deliverance II dévoile sa bande-annonce cinématique

Publié le Mercredi 29 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On a l'impression qu'il est bourré

Kingdom Come Deliverance II sort la semaine prochaine, soit le 4 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. On vous rappelle, une nouvelle fois, qu'il s'agit de la suite directe du premier opus, débutant là où l'histoire s'est arrêtée. Les développeurs de chez Warhorse Studios soulignent tout de même qu'il est jouable sans avoir joué à ce premier jeu, ou même sans l'avoir terminé.On va suivre une nouvelle fois les aventures de Henry, le fils d'un forgeron, bien décidé à venger sa famille assassinée. Le tout dans la Bohème du XVe siècle, ce qui vous permettra notamment de découvrir la République Tchèque, avec le célèbre château de Trosky et la ville minière de Kuttenberg.Une nouvelle vidéo, cinématique, réalisée en collaboration avec le studio d'animation Platige, a été publiée. L'occasion de découvrir Henry, le personnage principal.