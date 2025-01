RoadCraft : le nouveau jeu de Travaux Publics

Publié le Mercredi 29 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Los Angeles 2025

Focus Entertainment et Saber Interactive sortiront le 20 mai prochain le jeu RoadCraft... Il sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.Dans une grande mission de travaux publics, vous allez intervenir dans des zones sinistrées, en pilotant de grosses machines surpuissantes. Nettoyer les zones, dégager les débris, remettre à neuf les infrastructures, reconstruire les routes et les autoroutes, reconstruire les ponts...Vous allez intervenir après des catastrophes telles que des innondations, des tempêtes (eau ou sable) et j'en passe.Le jeu se dévoile dans une bande-annonce.