Karma : The Dark World, le jeu d'horreur s'offre une vidéo

Publié le Mercredi 29 janvier 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Karma Chameleon

Première d'une série de trois vidéos à paraître, "Roam" dévoile le jeu d'horreur Karma : The Dark World. Notez que le jeu sortira cette année en accès anticipé et que la date devrait être prochainement annoncée.Karma : The Dark World est un jeu d'horreur psychologique dans lequel on incarne Daniel, un agent du bureau de la pensée de la Leviathan Corporation est envoyé directement dans l'esprit d'un suspect pour y découvrir les secrets d'un monde fait d'espionnage et de trahisons.Dans ce monde dystopique prenant place en Allemagne en 1984, vous allez découvrir des secrets qui risquent de faire vaciller votre fidélité à votre entreprise.Karma - The Dark World est un jeu développé par POLLARD STUDIOS et édité par Wired Production et Gameras Games. Le jeu sera disponible sur Steam, PlaysStation 5 et Xbox Series.