Cuisineer est disponible sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 29 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Hungry like the wolf

Cuisineer est enfin sortir sur Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch. Le jeu est développé par Xseed Games, édité par BattleBrew Productions et distribué par Marvelous Europe. On vous rappelle qu'il est disponible sur PC depuis novembre 2023.Vous y incarnez une cuisinière, Pom, une jeune femme aux oreilles de chat, qui retourne dans son petit village de Paell. Elle va reprendre le restaurant de ses parents et tenter d'en faire un lieu de restauration incontournable.Une seule solution pour ça : traverser le monde pour trouver de nouveaux ingrédients et améliorer les techniques de cuisine. Et au passage, buter des ennemis comestibles et les servir à ses clients.Parce que des fois, un bon coup de spatule dans la gueule, ça peut changer une recette.