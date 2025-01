Call of Duty: Black Ops 6: la Saison 2 est disponible

Publié le Jeudi 30 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Plein de trucs nouveaux

Des nouvelles de Call of Duty: Black Ops 6 dont vous pouvez, au passage, retrouver notre test ici . Le jeu vient de lancer la saison 2 de son multijoueur.Au menu, cinq nouvelles cartes, six nouvelles armes, une nouvelle carte zombies, des modes sur le thème de la Saint-Valentin (à durée limitée) et un trailer pour présenter tout ça.Des équipements supplémentaires sont aussi ajoutés.Call of Duty Warzone entre également dans sa saison 2, avec aussi son lot de nouveautés et d'ajouts.Toutes les infos, en détail, sont disponible sur le site du jeu