(TEST) MSI Versa 300 Wireless : petit prix, belles catactÃ©ristiques

Publié le Mercredi 29 janvier 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Efficace et pas chère...

MSI nous a envoyé ses deux souris de la gamme Versa 300 Wireless à tester. La version classique et la version Elite. En attendant le test de cette dernière, c'est la version classique que nous vous proposons de découvrir via ce test réalisé, il faut bien l'avouer, à la force du poignet.Elle a de nombreux avantages, cette petite souris, à commencer par son prix. Vous qui ne voulez pas vendre un rein pour vous offrir une souris capable à la fois de vous donner un avantage lors de vos sessions de jeu et ne pas vous coller une tendinite, on vous conseille d'y jeter un oeil.