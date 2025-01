Cryptical Path est sorti sur PC

Publié le Jeudi 30 janvier 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un roguelite français

Cryptical Path est un roguelite builder. Vous allez incarner l'Architecte, un constructeur de donjon. Et vous allez créer votre propre donjon. Le but du jeu est classique : traverser le donjon pour aller tuer le boss. Mais c'est vous qui allez décider de l'agencement des salles. A vous de l'optimiser au mieux et d'en définir le chemin.Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam . Il est développé par Old Skull Games, un studio indépendant français basé à Lyon.Bref, c'est un rogue-like dans lequel vous allez devoir réfléchir à l'agencement des pièces pour que le chemin soit le plus simple et le plus fluide possible. Et mourir. Et recommencer. Et mourir encore...