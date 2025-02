- Sugardew Island - Your cozy farm shop, un jeu de ferme trop mimi

Publié le Vendredi 7 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Relax (take it easy)

Développé par Rokaplay, Sugardew Island - Your cozy farm shop est un jeu de gestion de ferme. Il est prévu pour le 7 mars, sur PC, PlayStation et Nintendo Switch.Un jeu dans lequel vous allez vous occuper de votre ferme, tenter de l'améliorer, et vendre vos récoltes dans une boutique. Il faudra être en harmonie avec la nature, vous occuper des animaux, remplir des quêtes...Le jeu se veut tranquille, accessible à un très large public, sans violence. Il propose une quinzaine d'heures de jeu et est compatible avec des sessions de jeu courtes.Une bande-annonce a été publiée :