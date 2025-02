- Warhammer 40,000: Space Marine 2 s'offre une mise à jour

Publié le Vendredi 7 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Des p'tits trucs en plus

Saber Interactive et Focus Entertainment viennent de la lancer la troisième mise à jour majeure pour Warhammer 40,000: Space Marine 2. Elle s'intitule « Datavault » et apporte de nouveaux contenus gratuits.Elle est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.Accessible depuis l'Armurerie, le Datavault est une nouvelle chambre de la Barge de Bataille. Les joueurs peuvent y stocker des données sur les ennemis de l'Impérium. Ces données de recherche sont à à échanger contre des points de réquisition et de nouveaux cosmétiques tels que des marquages d’épaulières, des skins d'armes (Marteau-Tonnerre, Fusil Bolter Automatique) et de nouvelles pièces d'armure (plastron, gantelet).Une nouvelle arène pour le PvP, "Tombe", map souterraine avec des couloirs étroit, est incluse.Un nouvel ennemi Majoris, le Biovore, est également ajouté.Enfin, un nouveau mode de difficulté, "Absolue", fait son apparition.Et nous, on vous renvoie sur le test de cet excellent jeu.