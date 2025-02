- Football Manager 25 annulé

Publié le Vendredi 7 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'était trop de la merde

Radical. Sega et Sports Interactive ont décidé d'annuler, purement et simplement, le jeu Football Manager 25. L'éditeur et le développeur comptaient sur cet opus pour renouveler la série et lui insuffler un nouvel élan, la faire passer dans une nouvelle ère.Résultat, après divers playtests, le jeu "ne parvient pas à atteindre le standard désiré", dixit le communiqué de presse publié.En gros, Football Manager 25, c'est de la merde, et le jeu ayant déjà été repoussé deux fois, mieux vaut arrêter les frais et se concentrer sur Football Manager 26.Les joueurs ayant précommandé le jeu peuvent donc désormais se faire rembourser. Toutes les infos sont à retrouver sur le sitte officiel En attendant, on ne peut que saluer la décision de ne pas s'entêter et sortir un jeu raté, malgré la déception de devoir attendre un an de plus pour un nouvel opus.