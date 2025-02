Wakfu : la série animée en route pour une saison 5 avec un Kickstarter

Publié le Jeudi 6 février 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Y'a des fans dans la salle ?

Initialement prévue en 4 saisons, la série animée Wakfu pourrait bien s'en offrir une dernière. Ankama a en effet décidé d'ajouter 26 derniers épisodes pour clore définitivement la série, promettant même un "final extraordinaire".Pour rappel, la série, entre fantastique et humour, raconte les aventures de la Confrérie du Tofu, menée par Yugo, jeune Eliatrope doté de pouvoirs surhumains. Bon, ça tombe bien, il n'est pas humain non plus. Mais c'est pur dire, quoi. Il a des pouvoirs. Des super pouvoirs.Tout comme la saison 4, financée en partie par Kickstarter en 2020, cette nouvelle saison nécessite aussi l'investissement des fans. Chaque épisode coûte la bagatelle de 500 000 € environ. Soit 13 millions au total. Entre aides et financements extérieurs, 50 à 60% des coûts sont assurés. Ankama finance le reste mais a besoin d'un coup de main...Selon votre participation, vous recevrez des bonus (skins Dofus et Wakfu, goodies, peluche, figurine, vinyle ou même visite VIP des studios à Roubaix ou doublage de personnages secondaires).Le Kickstarter débute le 12 février. Vous pouvez d'ores et déjà en zieuter le site