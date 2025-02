Le débrief du Capcom Spotlight !

Publié le Jeudi 6 février 2025 à 10:30:00 par Inès Pouille

Quelques rappels de sorties et beaucoup de Monster Hunter Wilds !

Mardi 4 février 2025 à 23h s'est tenu un Capcom Spotlight doublé d'un programme "Monster Hunter Wilds Showcase", l'occasion pour le studio-éditeur éponyme de nous rappeler d'une part, ses sorties à venir, et de l'autre, les différentes actualités sur les jeux déjà sortis.En vrac, des annonces plus ou moins attendues comme la date de sortie de Capcom Fighting Collection 2, ou de vraies surprises comme le lancement de MARVEL VS CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics sur Xbox One, ou encore l'annonce d'un remaster Onimusha 2 : Samourai's Destiny à paraître plus tard dans l'année.L'occasion aussi de rappeler l'existence de Onimusha : Way of the Sword qui sortira en 2026 sur PS5, PC et Xbox Series X|S, et de la suite à Okami, actuellement en cours de développement.Enfin, le meilleur ayant été gardé pour la fin, Monster Hunter Wilds s'est emparé du show pour nous dévoiler un nouveau trailer présentant une nouvelle map, les Falaises de glace, où virevoltent d'étranges léviathans planants nommés Hirabami, tandis que ses grottes sont hantées par des visages bien connus comme la Nerscylla et le Gore Magala !Le seconde session de bêta s'est également dévoilée en détail, ajoutant le Gypceros et l'Arkveld à la liste des monstres chassables du 7 (dès 4h) au 10 février (jusque 3h59), puis du 13 (dès 4h) au 16 (jusque 3h59) février. A noter que les améliorations (performance et équilibrage) développées suite aux retours de la première bêta ne seront pas disponibles dans cette seconde édition, mais uniquement dans le jeu final.En parallèle, de nouvelles fonctionnalités ont été présentées pour le jeu final, notamment un mode photo très complet qui ravira aussi bien les amateurs de fond d'écran personnalisés comme les aficionados de documentaires animaliers fictifs (et on sait qu'il y en a!). La compatibilité avec les fonctionnalités de la PS5 Pro a également été confirmée.Si des questions persistent, nous vous invitons à vous tourner vers le site officiel qui regroupent toutes les informations dévoilées jusqu'à maintenant : www.monsterhunter.com/wilds