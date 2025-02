Dawnfolk, un city builder à tuiles

Publié le Jeudi 6 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Devenez couvreur

Les ténèbres ont ravagé le monde et tout détruit sur son passage. Dernier souverain du continent, vous avez découvert La Lueur, une créature capable de redonner vie à votre pays. Vous allez reconstruire, tuile par tuile, votre capitale, ses environs... selon votre bon plaisir.A vous de choisir entre aider la population, vous aider vous, être impitoyable...Chaque nouvelle tuile est l'occasion de mini-jeux inspirés des vieux hits arcade des années 70 et 80.Le jeu est prévu pour le 13 février sur PC, sur Steam . Il se veut très accessible, très simple à comprendre et permettant de courtes sessions de jeu. Une démo est déjà disponible.