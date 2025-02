Gold Mining Simulator 2 : chercheur d'or à l'américaine

Publié le Mercredi 5 février 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Money, money, money

Gold Mining Simulator 2 est un de ces jeux qui commence doucement, avec un chercheur d'or, qui va prospecter dans une rivière et rapidement faire fortune. Puis s'acheter du matériel de plus en plus performant, de plus en plus gros... pour trouver de plus en plus d'or, acheter des machines encore plus énormes...Ça se passe en Alaska, ça fait penser à ces séries à la con qui passent sur la TNT et qui tentent de faire passer pour des héros des tarés qui ravagent les forêts, polluent les sols, vident des nappes phréatiques...Le jeu est développé par Code Horizon, édité par PlayWay et sortira cette année sur PC, via Steam