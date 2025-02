Wreckfest 2 en accès anticipé en mars

Publié le Mercredi 5 février 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

A la casse !

Développé par Bugbear, édité par THQ Nordic, le jeu Wreckfest 2 est annoncé pour le 20 mars prochain, en accès anticipé sur Steam Ce jeu de courses où tous les coups sont permis, vous plonge dans des arènes où les crashes sont le mot d'ordre.Outre un jeu solo, Wreckfest 2 est jouable en multijoueur jusqu'à 23. Il se veut précis sur la physique des véhicules, le plus réaliste possible en termes de destruction automobile et supportera les mods pour que les fans créent leurs propres modifications et ajouts.A terme, le jeu devrait aussi être dispo sur PS5 et Xbox Series.