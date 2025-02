Ale Abbey, un jeu de moine et de bière

Publié le Mardi 4 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La Bière d'Abbaye, y'a que ça de vrai !

Dans Ale Abbey, vous allez incarner un gros type en robe marron, avec des sandalettes, qui, à défaut de pouvoir tripoter des enfants, noie son chagrin dans l'alcool.Un moine, donc.Vous allez bâtir votre abbaye, la gérer, brasser de la bière, améliorer la recette, améliorer votre production, vos outils... et j'en passe. Il faudra aussi faire attention au bandits qui pourraient en vouloir à votre précieux breuvage.Le communiqué de presse ne dit pas si des romances sont incluses dans l'histoire.Le jeu, qui propose actuellement une démo, sortira prochainement sur PC, via Steam . Il est signé Hammer & Ravens et édité par Shiro Unlimited.On a déjà demandé une clef pour le tester...