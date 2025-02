Old Timer Transport : Quand les vieux écrasent des gens

Publié le Mardi 4 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça, ça me plait

Dans la lignée des jeux à la con, mais qui éveillent quand même notre intérêt, Old Timer Transport vous met dans la peau d'un petit vieux sur son scooter de vieux (pour personnes à mobilité réduite) dont le but est de tout péter, écraser des gens, les tuer, faire des sauts improbables...Bref, tout ce que j'aimerais faire quand je serai un petit vieux.Développé par un studio belge, Abonneer, et prévu pour ce premier trimestre, sur PC, via Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible.Ajoutez des courses mullti et une physique d'objets délirante, et vous aurez l'ambiance...