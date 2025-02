- La démo de RPG Maker With est jouable sur Playstation

Publié le Lundi 3 février 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Déjà disponible sur Switch, le logiciel RPG Maker With sortira le 21 février sur PS4 et PS5. Le principe est le même que son illustre prédécesseur : utilisez les outils à mis à votre disposition pour créer un jeu de rôle de A à Z, avec une interface revue, une accessibilité accrue et des ressources plus nombreuses.Vous pourrez ainsi réaliser des jeux simples ou complexes et les partager à toute la communauté, y compris celle de Nintendo, le partage se faisant cross-plateforme. En plus du Wiki du Débutant mis à disposition par NIS America, vous pouvez d’ores et déjà appréhender cet outil en téléchargeant la démo sortie sur le PS Store, en attendant la version physique.