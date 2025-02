- Underward est sur le point de vous faire trembler avec vos amis

Publié le Lundi 3 février 2025 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Saurez-vous retrouver toutes les références ?

Le jeu en coop de 1 à 4 joueurs Underward s’annonce sur Steam pour le 5 février. Surfant sur la mode des jeux d’horreur à faire entre amis à l’ambiance très oppressante mais aussi un peu délirante, le jeu vous plonge dans un hôpital sous-terrain dont l’architecture est générée aléatoirement et rempli de monstres divers.



Pièces de derrière, compagnie mortelle, monstres très typés japonais etc. On retrouve très vite les inspirations qui ont conduit à la création du jeu et ainsi déjà savoir qu’il semble plutôt amusant. Cependant les développeurs insistent sur le fait qu’il faudra jouer en équipe et élaborer quelques stratégies pour s’en sortir alors choisissez des amis aux nerfs solides si vous voulez en venir à bout.