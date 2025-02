Macross-Shooting Insight, un shoot sur consoles Nintendo Swith et PlayStation

Publié le Mardi 4 février 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Old-school

Signé Red Art Games, le jeu Macross-Shooting Insight est le dernier né de la série Macross qui comporte déjà de nombreux titres, surtout connus au pays du soleil levant.Il s'agit d'un shoot, à scrolling vertical et horizontal. Le jeu sort le 7 février sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il sortira également en boîte, mais uniquement sur PS4.Le jeu se déroule dans l'espace, vous propose 5 pilotes différents, et propose une toute nouvelle histoire. Il est proposé en japonais, sous-titré anglais.