Blood Bar Tycoon sort les crocs

Publié le Mardi 4 février 2025 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Je vous sers un p'tit O- ?

Clever Trickster est fier d’annoncer la sortie dès aujourd’hui de Blood Bar Tycoon sur Steam !Blood Bar Tycoon est un jeu de gestion dans lequel vous allez construire des bars et étendre votre empire pour satisfaire une clientèle bien à elle : des vampires !Pour se faire vous devrez gérer votre personnel, capturer des humains, développer de nouvelles recettes de cocktail et faire attention à votre stock.Au fur et à mesure que vous avancerez vous pourrez décorer votre bar pour en faire un endroit splendide (selon vos standards vampiriques) voire même en développer d’autres et développer votre empire de la nuit.Tout cela vous fera avancer vers votre but ultime : devenir un vampire ancien. Dans votre quête, vous rencontrerez les anciens déjà en place et vous pourrez obtenir leur aide… A condition de les satisfaire bien sûr. Et d’échapper aux chasseurs de vampires.Bref, si vous aimez les jeux de gestion, celui là a l’air bien rigolo et il n’est pas sans me rappeler Dungeon Keeper. Si vous aussi ce jeu vous a laissé de bons souvenirs, vous devriez sans doute essayer Blood Bar Tycoon.