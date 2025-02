- Sadowveil : Legend of the Five Rings sera bientôt de la partie

Publié le Mardi 4 février 2025 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Attention aux échecs critiques

Palindrome Interactive, Amplifier Studios et Asmodee annoncent que Shadowveil : Legend of the Five Rings sortira sur Steam le 4 mars ! Shadowveil mélange deckbuilding, roguelite et combat stratégique le tout dans le célèbre univers de jeux de rôle sur table de la Légende des Cinq Anneaux.Vous y incarnerez le commandant d’un clan de samouraïs, le clan du Crabe, chargé de défendre leur empire contre les Shadowlands (Terres des Ténèbres), une zone où émergent des monstres.Le jeu semble proposer toutes les fonctionnalités qu’on attend du genre : des héros uniques à modifier sur le tas avec différentes habiletés, des cartes de plus en plus puissantes et des choix à propos de quelles batailles mener pour remporter la guerre…A ceux passionnés par cette franchise ou simplement par le japon féodal, notez la date du 4 mars et je souhaite un bon 30ème anniversaire à cette licence emblématique du jeu de rôle.