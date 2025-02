Kingdom Come: Deliverance II est sorti

Publié le Mercredi 5 février 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est parti mon kiki

Kingdom Come Deliverance II vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. On reconnaît qu'à l'époque de la sortie du premier opus, il y a 6 ans quasiment jour pour jour, nous avions été un peu à l'encontre des avis de nos confrères et n'avions pas été charmé par le jeu. Notre test est toujours dispo ici . Enfin bref, ça nous avait un peu gavé (et vu le nombre de mails reçus, on n'était visiblement pas les seuls).Pour autant, on laisse clairement la chance à cette suite qui s'annonce encore plus ambitieuse. Et on lui souhaite le meilleur. Parce que bon, vu sa durée de vie (et qu'on débute le test), on a forcément envie qu'il soit bon !Allez, pour un énième rappelle, on va y suivre la suite des aventures de Henry, le fils d'un forgeron, bien décidé à venger sa famille assassinée. Le tout dans la Bohème du XVe siècle, ce qui vous permettra notamment de découvrir la République Tchèque, avec le célèbre château de Trosky et la ville minière de Kuttenberg.