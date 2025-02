Underward : le jeu d'horreur coop vient de sortir

Publié le Jeudi 6 février 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Sympa ?

Développé par le studio Intense, Underward est un jeu d' horreur en coop jusqu'à 4 joueurs. Il vient de sortir sur PC, via Steam . Il est même proposé avec une méga promo de 30% jusqu'au 18 février.Entre flippe et délire, le jeu vous entraîne dans un hôpital sous-terrain dont l’architecture est générée aléatoirement et rempli de monstres plus horribles les uns que les autres.On y retrouve très vite les inspirations qui ont conduit à la création du jeu, très nombreuses. Notez qu’il faudra vrailment jouer en équipe et élaborer des stratégies pour s’en sortir. C'est vraiment un jeu collaboratif.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.