Starlight Legacy, le JRPG est sorti

Publié le Jeudi 6 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Old-school

Dans Starlight Legacy, les quatre provinces du royaume d'Evaria vivent dans la paix grâce à l'Arbre d'Éternité. Il est à l'origine de l'air, l'eau, la terre.Lorsque, sans crier gare, des distensions naissent et que la guerre éclate, une attaque entraîne le flétrissement de l'Arbre d'Éternité.Ignus et Teryl, deux héros, se lancent dans une quête pour sauver le monde.Avec un univers Fantasy, Starlight Legacy est un JRPG 16 bits, avec vue du dessus, avec graphismes 2D, combats au tour par tour, comme les classiques des années 90.Se déroulant dans un monde ouvert, proposant de très nombreuses heures de jeu, il vient de sortir sur PC, sur Steam et Gog.