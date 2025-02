Star Overdrive, le Zelda-like est en précommande

Publié le Jeudi 6 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Si vous aimez Breath of the Wild...

Hommage à l'univers de Zelda et principalement à l'épisode Breath of the Wild, Star Overdrive est un jeu d'action-aventure en monde ouvert, prévu sur Nintendo Switch. Il sortira le 10 avril 2025. Il est développé par Caracal Games et édité par Dear Villagers.Les précommandes sont d'ores et déjà disponibles.Le jeu vous entraîne à travers un monde extraterrestre, découvrant des secrets cachés dans ses profondeurs, après avoir reçu un mystérieux signal de détresse. Des étendues de sable brûlant jusqu'aux eaux ondulantes, vous allez affronter des ennemis. Votre hoverboard pourra être amélioré au fil du temps.Ce sont plus de 170 km² de paysages extraterrestres bourrés de secrets et de défis qui vous attendent.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.