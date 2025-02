Mai débarque dans Street Fighter 6

Publié le Jeudi 6 février 2025 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La température monte d'un cran

Kachousen : Mai lance son éventail comme une boule de feu. Lorsqu'il est utilisé normalement, l'éventail perd face aux autres projectiles et les coups de l'adversaire peuvent le faire tomber. Mais lorsque le joueur maintient le bouton enfoncé, ils ne peuvent plus être neutralisés par les coups. De plus, si l'éventail touche un adversaire, il retombera sur lui pour le frapper à nouveau.

: Mai lance son éventail comme une boule de feu. Lorsqu'il est utilisé normalement, l'éventail perd face aux autres projectiles et les coups de l'adversaire peuvent le faire tomber. Mais lorsque le joueur maintient le bouton enfoncé, ils ne peuvent plus être neutralisés par les coups. De plus, si l'éventail touche un adversaire, il retombera sur lui pour le frapper à nouveau. Ryuuenbu : Mai tourne sur elle-même et créé un feu ardent devant elle, à utiliser en combo ou pour contrôler l'espace.

: Mai tourne sur elle-même et créé un feu ardent devant elle, à utiliser en combo ou pour contrôler l'espace. Hissatsu Shinobi Bachi : Mai effectue une roue et vole vers les adversaires pour leur donner un coup de coude. La version OD envoie Mai dans les airs pour enchaîner sur l'attaque ou surprendre les adversaires en contrebas.

: Mai effectue une roue et vole vers les adversaires pour leur donner un coup de coude. La version OD envoie Mai dans les airs pour enchaîner sur l'attaque ou surprendre les adversaires en contrebas. Hishou Ryuuenjin : le « Dragon Punch » de Mai, qui fonctionne comme un anti-air efficace en délivrant un coup de pied aérien baigné de flammes vers le haut.

: le « Dragon Punch » de Mai, qui fonctionne comme un anti-air efficace en délivrant un coup de pied aérien baigné de flammes vers le haut. Kagerou no Mai : le super art de niveau 1 de Mai, qui met le feu aux alentours immédiats, ce qui peut être utile comme mouvement anti-air ou terminer un combo. Ce coup permet également à Mai d'obtenir cinq stocks de flammes qui confèrent des propriétés spéciales à tous ses coups spéciaux et à ses super-arts de niveau 1 et 2.

: le super art de niveau 1 de Mai, qui met le feu aux alentours immédiats, ce qui peut être utile comme mouvement anti-air ou terminer un combo. Ce coup permet également à Mai d'obtenir cinq stocks de flammes qui confèrent des propriétés spéciales à tous ses coups spéciaux et à ses super-arts de niveau 1 et 2. Chou Hissatsu Shinobi Bachi : le Super Art de niveau 2 de Mai, qui lui permet de s'élancer vers l'avant dans un glorieux flamboiement et de se débarrasser des projectiles.

: le Super Art de niveau 2 de Mai, qui lui permet de s'élancer vers l'avant dans un glorieux flamboiement et de se débarrasser des projectiles. Shiranui Ryuu : Enbu Ada Zakura : le super art de niveau 3 de Mai, qui vole comme un papillon et pique comme une abeille dans une série d'élégants coups d'éventail.









Professor Woshige V-Rival vient d’arriver en tant qu'invité spécial V-Rival dans le Battle Hub, et il est possible de le défier en personne avec Luke, Cammy et Akuma pour recevoir un emote spécial et une illustration de l'écran de challenger. Nouveaux rangs : High Master, Grand Master et Ultimate Master. Récompenses de la phase Master : les joueurs peuvent obtenir des récompenses en jouant des matchs classés avec des personnages ayant atteint le rang Master. Le Master Rate au début de chaque nouvelle phase sera désormais déterminé par joueur en fonction du Master Rate de la phase précédente, ce qui signifie que le matchmaking avec des adversaires de niveau similaire sera plus facile dès le début de la phase. Diverses améliorations de qualité de vie. Fighting Pass Mai : Disponible ce février, ce pass permet aux joueurs d'obtenir des équipements d'avatar inspirés de la tenue de Mai pour parcourir le World Tour et le Battle Hub. L'arrivée de Mai s’accompagne aussi d’un effet d'écran Challenger et de la musique Flame Dragon God (Nippon Stage II).

Présentée il y a environ 2 semaines, la kunoichi de Fatal Fury Mai était annoncée. On nous avait promis 2 costumes, le premier rappelle son style classique dans la série Fatal Fury, le deuxième est basé sur son nouveau look dans le prochain Fatal Fury: City of the Wolves de SNK (ce dernier peut-être obtenu grâce aux Fighting Coins ou en maximisant ses liens avec Mai dans le mode World Tour).Lors de l'annonce plusieurs coups nous avaient été dévoilés :D'autres mises à jour accompagnent l’arrivée de Mai :Mai est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, et PC (Steam) pour tout possesseur Year 2 Character Pass et du Year 2 Ultimate Pass, vous pouvez également l'acheter séparément avec des Fighting Coins.