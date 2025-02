MHNow x MHWilds : seconde partie de la collabaration en approche !

Publié le Jeudi 6 février 2025 à 10:45:00 par Inès Pouille

Collabo, des fois, c'est bien !

La collaboration entre Monster Hunter Now et Monster Hunter Wilds, déjà disponible depuis le début du mois, entrera dans sa seconde phase à la sortie de ce dernier, le 28 février prochain, et ce jusqu'au 31 mars.Cette seconde partie de l'événement introduira entre autre le Chatacabra, qui apparaîtra dans les biomes Désert une fois une quête spéciale complétée.Des récompenses comme des matériaux, armures spéciales, et kits d'amélioration seront également au rendez-vous !Cela inclue les armes de base de Monster Hunter Wilds (armes Espoir), les armures assorties, un éclat de gemme wyverne, ainsi qu'une tenue spéciale exclusive "Chevaucheur de Seikret" tout simplement hilarante.Nous vous invitons à consulter le blog officiel pour retrouver en détails toutes les infos de la collaboration, ainsi que des événements à venir !