- Le city builder Memoriapolis s'offre la Renaissance

Publié le Jeudi 6 février 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Il est où le petit peintre italien barbu ?

Le studio français 5PM Studio a lancé son jeu Memoriapolis en accès anticipé, en août dernier, sur PC, via Steam . Proposant uniquement les deux premiers âges, à savoir l'Antiquité et le Moyen Âge, à son lancement, le jeu vient d'être mis à jour avec un troisième âge, la Renaissance. Ce nouvel âge apporte un nouveau système politique avec 6 factions et bien entendu, de nouveaux bâtiments et un nouveau style d'architecture.Pour rappel, Memoriapolis est un jeu solo de simulation de civilisation, de gestion et de stratégie dans lequel vous allez devoir faire perdurer votre civilisation au fil des âges.Pour cela, il vous faudra gérer les rendements agricoles afin d'éviter les famines, mais aussi l'économie et la politique de votre cité. Il vous faudra donc construire des bâtiments tels que des fermes, des camps de coupe et des carrières pour assurer la subsistance de vos pionniers. Vous pouvez aussi construire des monuments célèbres. Chaque époque a ses propres mécaniques de jeu et défis que le joueur doit relever tels que la peste noire, des émeutes et des grèves par exemple. Au début de la partie, vous pouvez choisir d'où vient votre dynastie, artisan, politicien, philosophe ou autre, ce choix a un impact.