The Zebra-Man! un jeu top-down ultra violent

Publié le Mercredi 12 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Complètement rayé

Développé par Thunder Zebra et édité par Zerouno Games, le jeu The Zebra-Man! est un jeu d'action en top-down (vue de haut) et en pixel art. Il vient de sortir sur PC, sur Steam , et sortira prochainement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Ultra-violent, le jeu vous propose de repeindre chaque salle avec du sang dans des combats sans pitié. Inspiré par les films Grindhouse, The Zebra-Man! vous plonge dans les années 70, alors que des scientifiques mènent des expériences terribles sur vous, dans un labo secret.Quand vous réussissez à vous échapper, vous décidez de faire le ménage et vous venger. Vous n'êtes plus humain. Vous êtes le Zebra-man. L'homme à la tête de zèbre. Et votre seul allié est l'homme raton-laveur...