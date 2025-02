The King of Fighters XIII Global Match est maintenant disponible sur Steam !

Publié le Vendredi 21 février 2025 à 09:30:00 par Inès Pouille

Et ça déboîte

Découvrez la version améliorée de King of Fighters XIII, abrégé KOF, de retour avec un tout nouveau un jeu en ligne optimisé !KOF XIII, c'est notamment des graphismes 2D iconiques à base de sprites, dans un jeu de combat nerveux et rythmé, proposant un scénario riche et captivant.L’expérience de jeu est considérablement améliorée grâce l'ajout du rollback netcode pour des matchs en ligne plus amusants et plus rythmés.Les joueurs du monde entier pourront également s’affronter entre eux ou assister à d’autres combats grâce aux nouveaux lobbies en ligne pouvant accueillir jusqu'à neuf personnes.Cette nouvelle version inclue de nouveaux personnages, montant le roster jouable à 36 personnages. Ce troisième opus conclut également la saga narrative "Ash", au nom de son protagoniste éponyme, Ash Crimson.A noter que les utilisateurs qui ont acquis l’édition Steam de KOF XIII avant son retrait de la vente le 23 janvier 2025 peuvent se procurer le nouveau KOF XIII GM sur Steam au prix réduit de 6,99€.Des remises sur les bandes originales de toute la série KOF sont disponibles sur Steam, et ce jusqu'au 21 avril 2025 !*Les détenteurs de KOF XIII STEAM EDITION pourront toujours télécharger et jouer à la version originale du jeu.