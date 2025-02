- WWE 2K25 dévoile The Bloodline Dynasty

Publié le Jeudi 20 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Tu aimes les tenues moulantes, mmmh ?

WWE 2K25 s'offre une nouvelle vidéo. Elle met l'accent sur le 2K Showcase : The Bloodline's Dynasty qui met en scène l'une des dynasties familiales les plus célèbre de la WWE (The Bloodline élargie à la famille Anoa'i), avec Roman Reigns, The Rock, Yokozuna ou Jacob Fatu par exemple.Enfin bref, des gros mecs qui aiment se sauter les uns sur les autres, se faire des câlins étranges à base de mandales dans la gueule, le tout en tenues moulantes.Le jeu est toujours attendu pour le 14 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s'agit toujours d'un jeu de catch, regroupant les stars du moment mais aussi les stars d'hier.La preuve, on retrouvera des combattants tels que John Cena, Rhea Ripley, The Rock, « Rowdy » Roddy Piper, CM Punk, « Stone Cold » Steve Austin, Jade Cargill, Diamond Dallas Page, Booker T, Ultimate Warrior ou Trish Stratus.