- Antro, un jeu d'action et de plateforme 2.5D sur PC, Xbox Series et PS5

Publié le Jeudi 20 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Antro, mais pas assez ?

Edité par SelectaPlay et développé par Gatera Studio, un studio indépendant espagnol basé à Barcelone, Antro est un jeu de plateformes, avec son petit lot d'action et de puzzles, en 2.5D.Plutôt joli, de ce que l'on a pu voir, il vous entraîne dans un monde post-apocalyptique où seul 1% de la population a survécu. Elle tente désormais de survivre sous la terre. Et c'est sous Barcelone que l'action prend place. Alors que la classe ouvrière trime dans les bas-fonds, les nantis les exploitent et savourent leur vie dans les niveaux supérieurs.Vous allez incarner Nittch, qui se rebelle contre ce gouvernement totalitaire. Le tout en musique et en rythme. Au menu, Hip-Hop, R&B, musique électronique...Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, dans les prochaines semaines.