Fellowship, le tout premier MODA

Publié le Mercredi 19 février 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Hein ? Quoi ?

Fellowship est un jeu d'aventure multijoueur en ligne dans un univers Fantasy. Il est développé par Chief Rebel, un studio suédois, et édité par Arc Games.Selon les développeurs, il s'agit du tout premier MODA de l'histoire du jeu vidéo. Comme aujourd'hui, on aime bien donner des noms à la con à chaque genre de jeu, on vous explique ce qu'est un MODA : il s'agit d'un Multiplayer Online Dungeon Adventure. On aurait pu parler de MODC (Multiplayer Online Dungeon Crawler) mais ça sonnait moins bien. Bon. On doute quand même que ce soit le premier, parce qu'en cherchant un peu, on en trouvera très certainement d'autres, mais là, flemme.Bref, Fellowship vous demande de constituer une équipe d'aventuriers et d'explorer des donjons. Vous allez récupérer des trésors, tuer des boss et recommencer encore et encore, avec une difficulté adaptative en fonction de votre niveau.Pour sûr, c'est du jamais vu.Le test public de Fellowship sur Steam débutera le lundi 24 février à 19 h et se terminera le lundi 3 mars à 19 h, heure française. Des serveurs nord-américain, européen et asiatique seront disponibles. Ce sera dispo sur Steam . On vous en reparlera. Parce que quand, même, hein, c'est le premier...