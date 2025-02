PGA Tour 2K25 dévoile ses DLC

Publié le Mercredi 19 février 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Casse-couilles

Je déteste quand les développeurs font la promotion des futurs DLC d'un jeu qui n'est pas encore sorti. Ça donne toujours l'impression qu'ils n'en ont pas trop mis dans le jeu de base et qu'ils développent leurs DLC en même temps, que ces derniers auraient largement pu être intégrés dans la version standard mais que, ben, voilà, faut bien faire raquer ces crétins de joueurs...Bref. PGA Tour 2K25 sort le 28 février. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Pour rappel, c'est un jeu de golf. Vous pourrez y retrouver Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, ainsi que Rose Zhang, dans des tournois comme le PGA Championship à Quail Hollow, l'U.S. Open à Oakmont Country Club, le 153e Open au Royal Portrush Golf Club, l'AT&T Pebble Beach Pro-Am à Pebble Beach ou le THE PLAYERS Championship au TPC Sawgrass, pour ne citer qu'eux.Et EA Sports annonce pléthore de DLC. Payants. Au menu, nouveaux terrains, quêtes et défis gratuits, augmentations des niveaux d’évolution dans la Progression de matériel... Au cours de chaque Saison, un nouveau Pass Club House sera disponible, en parallèle des événements réels de golf.Bref, votre jeu qui à la base va vous coûter 70 balles, vous en coûtera au final le double, a minima.