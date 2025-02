The Cecil: The Journey Begins, un jeu d'horreur dans un hôtel

Publié le Mercredi 19 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Est-ce que Airbnb ça aurait été mieux ?

John et Sarah soufflent le temps d'un week-end. Ils se sont offert une escapade amoureuse dans le charmant hôtel Cecil et comptent bien en profiter pleinement. Mais quand, après la première nuit, John se réveille, il se retrouve enfermé dans une cellule. Et Sarah a disparu... Il va tout faire pour se libérer et rechercher sa moitié. Mais dans cet hôtel, les entités monstrueuses sont légion et John va non seulement chercher Sarah mais aussi se battre pour sa survie...The Cecil: The Journey Begins est un jeu d'horreur en vue subjective. Vous allez devoir chercher des indices, résoudre des puzzles, mais aussi devoir combattre. Des armes seront à votre disposition et vous aurez vraiment fort à faire dans ce jeu à l'ambiance captivante et terrifiante.Prévu pour ces prochaines semaines, The Cecil: The Journey Begins est développé par Genie Interactive Games et édité par Wandering Wizard. Il est prévu sur PC, sur Steam , où une démo est disponible.