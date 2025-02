Deliver At All Costs : le jeu de livraison en démo sur PC

Publié le Mardi 18 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Delivre où ?

Développé par le studio suédois Far Out Games et édité par Konami, le jeu Deliver At All Costs vous envoie en 1959, dans une petite ville de banlieue américaine. Vous êtes Winston Green, un livreur au passé mystérieux, à qui l'on donne les missions les plus délirantes et les plus périlleuses...Vous allez devoir livrer votre cargaison, quelle qu'elle soit, dans les temps. Un marlin géant ? Facile. Une bombe sur le point d'exploser ? Tranquille...Dans des environnements très destructibles, vous allez semer le chaos, en essayant de vous mettre le moins possible les habitants à dos, sous peine de les voir vous mettre des bâtons dans les roues.Cascades folles et explosions à gogo sont le quotidien de Winston...Le jeu vient de s'offrir une démo sur PC, via Steam . En tout cas, ça a l'air fun. Le jeu sortira aussi sur PS5 et Xbox Series, plus tard dans l'année.