(TEST) Magic the Gathering : Aetherdrift

Publié le Lundi 17 février 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une extension qui sent bon le pétrole et la gomme brûlée !

Vous ne vous en rendez pas compte, mais Théo est devenu une sorte de paria à la rédaction. Oh, il est gentil, hein. Mais qu'est-ce qu'il est chiant.Il reçoit si souvent des cartes Magic, qu'il ne fait que parler de ça. Pire, il nous tanne pour qu'on y joue alors que, sincèrement, personne ici ne sait comme ça fonctionne, cette merde. Et oui, je sais, il nous répond que c'est une merde qui s'est vendue et continue de se vendre à millions, mais putain, on n'a jamais compris comment ça fonctionnait, ce truc.Et vu qu'il explique comme une chèvre, on joue n'importe comment, on perd et lui jubile. Il s'est même commandé une couronne "Magic" sous prétexte qu'il est, je cite, le "King de la carte".Bref. Théo est chiant. Et il a encore testé une extension Magic. Cette fois-ci, comme personne n'a voulu l'aider dans son test, c'est face à son chat qu'il a joué. Véridique. On a les photos.Et il a perdu.Véridique aussi.