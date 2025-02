- Nested Lands : construction et combats au Moyen-Âge

Publié le Lundi 17 février 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

1001 façons de mourir

Développé par le studio indépendant 1M Bits Horde et édité par Meta Publishing, Nested Lands est RPG dans lequel vous allez construire un village, à une époque médiévale troublée.Alors qu'un fléau ravage le monde et que des bandits rôdent, vous devrez gérer cvotre colonie, récolter des ressources grâce aux paysans, ériger des défenses, construire de nouveaux bâtiments... Chaque choix aura ses conséquences.Entre événements aléatoire, besoin de survivre face aux différentes saisons qui défilent, faire face aux animaux, aux maladies, aux brigands... la vie façon médiévale ne sera pas de tout repos.Le jeu sortira sur PC, via Steam , prochainement. Notez qu'un Playtest est actuellement en cours et que vous pouvez vous y inscrire. Il démarre le 20 février.Enfin, le jeu est jouable en solo, mais aussi en coop.